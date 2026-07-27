Nhận định Việt Nam – Singapore vào lúc 20:00 ngày 31/07 gửi đến người hâm mộ những góc nhìn chiến thuật sắc sảo. Lịch sử đối đầu cùng phong độ thực tế được phân tích rạch ròi qua từng con số. Hãy đọc ngay bài viết để bỏ túi các dự đoán cực kỳ uy tín từ Xoilac.

Việt Nam vs Singapore từng đối đầu ra sao trước đây?

Nhận định Việt Nam – Singapore vào lúc 20:00 ngày 31/07 sẽ trở nên thuyết phục hơn khi nhìn lại những lần chạm trán giữa hai đội trong quá khứ. Các thống kê đối đầu không chỉ phản ánh tương quan thực lực mà còn mang đến thêm cơ sở để dự đoán cục diện trận đấu.

Dữ liệu đối đầu Việt Nam vs Singapore qua các năm gần nhất

Ngày Giải đấu Kết quả Việt Nam vs Singapore 08/09/1993 SEA Games 1 – 0 10/03/1996 Tiger Cup 1 – 0 15/03/1998 Giao hữu 1 – 0 26/07/1998 Tiger Cup 1 – 0 11/03/1999 Giao hữu 2 – 1 29/12/2002 Tiger Cup 1 – 1 08/12/2004 Tiger Cup 1 – 0 21/12/2008 AFF Cup (Bán kết lượt về) 1 – 0 17/12/2008 AFF Cup (Bán kết lượt đi) 1 – 0 30/11/2022 Giao hữu 4 – 0 26/12/2024 ASEAN Cup (Bán kết lượt đi) 2 – 0 29/12/2024 ASEAN Cup (Bán kết lượt về) 3 – 1

Qua các lần chạm trán, Việt Nam chiếm ưu thế rõ rệt khi giành phần lớn chiến thắng trước Singapore. Không chỉ sở hữu thành tích đối đầu vượt trội, đội tuyển áo đỏ còn nhiều lần giữ sạch lưới, cho thấy sự khác biệt về chất lượng chuyên môn trong những cuộc so tài giữa hai nền bóng đá.

Ở những lần gặp gần nhất, lợi thế tiếp tục nghiêng về đại diện của HLV Kim Sang-sik với các chiến thắng có cách biệt an toàn, đặc biệt tại ASEAN Cup 2024. Dù lịch sử chỉ mang tính tham khảo, chuỗi kết quả tích cực này vẫn tạo thêm cơ sở để đội chủ nhà hướng đến mục tiêu nối dài mạch thắng trong lần tái đấu sắp tới.

Đội hình dự kiến của hai đội bao gồm những ai?

Lựa chọn nhân sự trước giờ thi đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi của mỗi đội. Đội hình dự kiến dưới đây được xây dựng dựa trên phong độ, tình trạng lực lượng cùng những phương án chiến thuật có khả năng được sử dụng.

Thông tin lực lượng dự kiến của Việt Nam vs Singapore

Việt Nam hướng đến thế trận chủ động

Với lợi thế về chất lượng đội hình, ban huấn luyện nhiều khả năng sẽ ưu tiên phương án kiểm soát bóng ngay từ đầu. Cách bố trí nhân sự được kỳ vọng giúp duy trì sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu.

Chiến thuật (sơ đồ ra sân): 4-3-3, ưu tiên kiểm soát khu trung tuyến, đẩy cao tốc độ ở hai cánh nhằm tạo nhiều cơ hội dứt điểm.

Đội hình ra sân: Nguyễn Filip; Hồ Tấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Võ Minh Trọng; Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải; Nguyễn Hai Long, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Vĩ.

Singapore kỳ vọng tạo thế cân bằng

Tập thể này nhiều khả năng lựa chọn cách tiếp cận thận trọng nhằm hạn chế sức ép từ đối phương. Mục tiêu trước mắt sẽ là giữ cự ly đội hình hợp lý, chờ cơ hội phản công.

Chiến thuật (sơ đồ ra sân): 4-2-3-1, tập trung bảo vệ khu vực trung lộ, tận dụng tốc độ ở các tình huống chuyển trạng thái.

Đội hình ra sân: Hassan Sunny; Ryhan Stewart, Lionel Tan, Irfan Fandi, Christopher van Huizen; Harhys Stewart, Shah Shahiran; Faris Ramli, Song Ui-young, Glenn Kweh; Ikhsan Fandi.

Việt Nam hay Singapore sẽ giành chiến thắng trận này?

Cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý khi cả hai đều hướng đến mục tiêu giành trọn ba điểm. Nhận định Việt Nam – Singapore vào lúc 20:00 ngày 31/07 sẽ phân tích các yếu tố quan trọng trước khi đưa ra dự đoán tỷ số.

Nhận định kết quả trận đối đầu Việt Nam vs Singapore

Kèo Châu Á: Nhà cái nhiều khả năng đưa ra mức Việt Nam chấp 1.5 trái. Chất lượng đội hình nhỉnh hơn, lợi thế sân nhà, thành tích đối đầu áp đảo giúp cửa trên nhận được nhiều sự tin tưởng. Nếu duy trì hiệu quả trong khâu dứt điểm, khả năng thắng cách biệt từ hai bàn trở lên khá cao.

Kèo Châu Âu: Lựa chọn Việt Nam thắng được đánh giá sáng nhất. Singapore có thể gây ra một số khó khăn trong giai đoạn đầu trận, tuy nhiên sự khác biệt về chuyên môn đủ để đội chủ nhà hướng tới ba điểm.

Kèo Tài Xỉu: Mốc 2.75 bàn là lựa chọn hợp lý. Việt Nam sở hữu hàng công có phong độ tốt, trong khi Singapore thường gặp nhiều áp lực trước các đối thủ mạnh. Cửa Tài đáng để cân nhắc.

Dự đoán kết quả: Việt Nam được kỳ vọng sẽ làm chủ thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt cùng nhiều phương án tấn công đa dạng. Nếu tận dụng tốt các cơ hội tạo ra, chiến thắng với cách biệt hai bàn là kịch bản dễ xuất hiện.

Hạng mục Thông số Kèo Châu Á Việt Nam chấp 1.5 trái Kèo Châu Âu Việt Nam thắng Kèo Tài Xỉu 2.75 bàn – Chọn Tài Dự đoán tỷ số Việt Nam 3 – 1 Singapore Cầu thủ ghi bàn Nguyễn Tiến Linh (2), Nguyễn Quang Hải; Ikhsan Fandi

Kết luận

Nhận định Việt Nam – Singapore vào lúc 20:00 ngày 31/07 mang đến cái nhìn toàn diện, giúp người hâm mộ dễ dàng đưa ra những đánh giá chính xác trước giờ bóng lăn. Hãy truy cập Xoilac ngay hôm nay để theo dõi trực tiếp trận đấu mượt mà và tận hưởng bầu không khí bóng đá đỉnh cao.