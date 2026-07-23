Nhận định Myanmar – Malaysia vào lúc 17:00 ngày 25/07 thuộc khuôn khổ bảng B Asean Cup 2026 hứa hẹn mang đến cuộc so tài vô cùng nảy lửa. Cả hai đội tuyển đều đặt quyết tâm rất cao để giành trọn 3 điểm khởi đầu thuận lợi. Bạn hãy theo dõi những phân tích chuyên sâu về tỷ lệ kèo cược cùng Xoilac trong bài viết sau!

Tình hình hai đội Myanmar – Malaysia tại bảng B

Trận đấu đầu tiên tại bảng B Asean Cup 2026 ghi nhận sự chênh lệch rõ nét về phong độ cũng như chất lượng nhân sự. Những thống kê lịch sử cùng hiệu suất thi đấu gần đây sẽ phản ánh bức tranh toàn cảnh về cục diện trận đấu trước giờ bóng lăn.

Nhận định phong độ giữa Myanmar – Malaysia

Thành tích Myanmar Malaysia Thứ hạng FIFA #158 #136 Thành tích 5 trận gần nhất 1 thắng, 1 hòa, 3 thua 3 thắng, 1 hòa, 1 thua Hiệu số bàn thắng 5 trận -7 (ghi 4 bàn, thủng 11) +4 (ghi 9 bàn, thủng 5) Tỷ lệ thắng kèo châu Á 20% số trận 60% số trận Số trận giữ sạch lưới 0/5 trận gần nhất 2/5 trận gần nhất

Phong độ Myanmar

Myanmar bước vào giải đấu năm nay với phong độ tương đối sa sút và nhiều nỗi lo ở hàng phòng ngự. Trong 5 trận đấu chính thức gần nhất, họ chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 và nhận tới 3 thất bại, để thủng lưới trung bình 2.2 bàn mỗi trận.

Hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm vị trí cùng thể lực sa sút ở nửa cuối hiệp hai khiến đội bóng suýt nhiều lần vỡ trận. Việc đụng độ một đối thủ giàu sức mạnh như Malaysia sẽ là thử thách cực kỳ đắt giá đối với thầy trò huấn luyện viên Myanmar.

Phong độ Malaysia

Malaysia thể hiện sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trước thềm Asean Cup 2026 với phong độ thi đấu rất ấn tượng. Ở 5 lượt trận vừa qua, “Hổ Mã Lai” đã bỏ túi 3 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua đúng 1 trận, ghi tới 9 bàn thắng.

Sự bùng nổ của các chân sút trên hàng công cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh giúp đội khách duy trì thế chủ động. Bản lĩnh thi đấu vượt trội cùng thành tích đối đầu áp đảo sẽ là điểm tựa vững chắc để họ hướng trọn đến 3 điểm.

Đội hình dự kiến Myanmar – Malaysia ngày 25/07

Trận đại chiến tại bảng B Asean Cup 2026 hứa hẹn diễn ra vô cùng quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên. Việc tung ra sân những nhân tố tối ưu nhất sẽ quyết định trực tiếp tới khả năng kiểm soát thế trận của cả hai đội bóng.

Dự đoán đội hình Myanmar – Malaysia vòng bảng Asian Cup

Đội hình Myanmar

Ban huấn luyện đội tuyển Myanmar nhiều khả năng sẽ chủ động lựa chọn sơ đồ phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức ép dồn dập từ đối thủ. Những cái tên đạt phong độ tốt nhất trong đợt tập trung đợt này dự kiến sẽ góp mặt ở đội hình xuất phát gồm:

Thủ môn: Kyaw Zin Phyo

Hậu vệ: Hein Phyo Win, Soe Moe Kyaw, Thet Hein Soe, Nanda Kyaw

Tiền vệ: Lwin Moe Aung, Wai Lin Aung, Aung Thu, Kyaw Min Oo

Tiền đạo: Maung Maung Lwin & Win Naing Tun

Đội hình Malaysia

Hổ Mã Lai tiếp tục trung thành với phong cách đá áp sát nhanh cùng lối chơi tấn công đa dạng ở hai hành lang cánh. Để hiện thực hóa mục tiêu giành trọn 3 điểm, danh sách các cầu thủ ra sân đá chính của Malaysia bao gồm:

Thủ môn: Syihan Hazmi

Hậu vệ: Matthew Davies, Dominic Tan, Dion Cools, La’Vere Corbin-Ong

Tiền vệ: Endrick dos Santos, Stuart Wilkin, Paulo Josué

Tiền đạo: Arif Aiman, Darren Lok, Akhyar Rashid

Nhận định kèo trận Myanmar – Malaysia ngày 25/07

Màn so tài giữa hai đội tuyển hứa hẹn mang đến diễn biến kịch tính cùng những pha rượt đuổi tỷ số đầy bất ngờ. Việc phân tích kỹ lưỡng các biến động tỷ lệ và phong độ thực tế sẽ giúp người chơi đưa ra quyết định đặt cược sáng suốt nhất.

Chuyên gia Xoilac soi kèo Myanmar – Malaysia ngày 25/07

Kèo châu Á

Tỷ lệ chấp 1.25 trái thể hiện sự chênh lệch rõ ràng về trình độ giữa hai đội tuyển. Malaysia sở hữu lực lượng vượt trội, lối đá đa dạng cùng hiệu suất ghi bàn rất cao. Trong khi đó, đoàn quân của Myo Htun Win lại tỏ ra thiếu ổn định và rất dễ bị thủng lưới. Đầu tư cửa trên Malaysia là lựa chọn vô cùng sáng suốt.

Kèo tài xỉu

Cột mốc tài xỉu 2.75 bàn là con số rất tiềm năng để chọn cửa Tài. Hàng công sắc bén của đoàn quân HLV Pau Martí Vicente đủ sức khoan phá bức tường phòng ngự thiếu gắn kết bên phía đối thủ. Ngược lại, Myanmar cũng luôn biết cách tận dụng thời cơ để tìm kiếm bàn thắng. Kịch bản xuất hiện cơn mưa bàn thắng là điều rất dễ đến.

Kèo phạt góc

Mức phạt góc 9.5 quả rất dễ nổ Tài khi trận đấu diễn ra sôi nổi. Malaysia thường xuyên đẩy mạnh các miếng đánh biến hóa từ hai biên để tận dụng khả năng tạt cánh. Trong khi đó, Myanmar buộc phải đáp trả bằng những đường phản công tốc độ. Thế trận đôi công dồn dập sẽ tạo ra hàng loạt quả phạt góc.

Loại kèo Tỷ lệ kèo Chuyên gia lựa chọn Kèo châu Á Malaysia chấp 1.25 (1.25:0) Malaysia Kèo tài xỉu 2.75 bàn Tài Kèo phạt góc 9.5 quả Tài góc Tỷ số chung cuộc – Myanmar 1 – 3 Malaysia

Kết luận

Nhận định Myanmar – Malaysia vào lúc 17:00 ngày 25/07 đã phân tích toàn diện phong độ, lực lượng cùng những biến động tỷ lệ kèo quan trọng. Màn đọ sức này hứa hẹn bùng nổ bàn thắng nhờ lối chơi tấn công cởi mở đến từ cả hai bên. Nếu muốn tìm hiểu nhận định các trận đấu tại Asean Cup 2026, hãy truy cập Xoilac ngay!