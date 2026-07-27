Nhận định Lào – Philippines vào lúc 17:00 ngày 01/08 sẽ phân tích toàn diện phong độ thực tế của hai đội. Những góc nhìn chuyên sâu giúp bạn đánh giá chuẩn xác cục diện trận đấu. Hãy cùng đọc bài viết để cập nhật ngay dự đoán tỷ số hấp dẫn nhất từ Xoilac.

Những con số đối đầu nổi bật giữa Lào vs Philippines

Nhận định Lào – Philippines vào lúc 17:00 ngày 01/08 sẽ trở nên toàn diện hơn nếu xem xét các dữ liệu đối đầu giữa hai đội. Mỗi lần chạm trán đều để lại những dấu ấn đáng chú ý, qua đó mang đến thêm cơ sở cho việc đánh giá cục diện trận đấu.

Nhìn lại lịch sử chạm trán giữa Lào vs Philippines

Ngày Giải đấu Tỷ số Lào vs Philippines 15/12/2024 AFF Cup 1 – 1 01/12/2017 Giao hữu 1 – 3 22/11/2014 AFF Cup 1 – 4 22/05/2014 Vòng loại Asian Cup 0 – 2 24/10/2010 AFF Cup 2 – 2 21/10/2008 AFF Cup 2 – 1 12/11/2006 AFF Cup 2 – 1 26/05/2001 Vòng loại World Cup 1 – 1 19/05/2001 Vòng loại World Cup 2 – 0 03/08/1999 SEA Games 3 – 2

Thống kê từ 10 cuộc đối đầu cho thấy sự cân bằng giữa hai đội. Lào có 4 lần vượt qua đối thủ, trong khi Philippines sở hữu 3 chiến thắng, còn lại là 3 trận bất phân thắng bại. Những con số này phản ánh chênh lệch thực lực không quá lớn trước màn tái đấu sắp tới.

Dù vậy, nếu chỉ xét các cuộc đối đầu gần đây, đối thủ của Lào lại có phần nhỉnh hơn. Đại diện này bất bại trong 4 lần gặp gần nhất, gồm 2 chiến thắng cùng 2 trận hòa, đồng thời ghi tới 10 bàn, chỉ để thủng lưới 3 lần. Đây là cơ sở giúp Philippines bước vào màn tái đấu với sự tự tin lớn hơn, nhưng Lào vẫn có quyền kỳ vọng tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt lợi thế trong thời điểm quyết định.

Màn thể hiện gần đây của Lào vs Philippines trước trận đấu

Phong độ gần đây luôn là thước đo quan trọng để đánh giá khả năng cạnh tranh của mỗi đội trước giờ bóng lăn. Những kết quả vừa qua sẽ phần nào phản ánh sự chuẩn bị của hai đội cho cuộc đối đầu sắp tới. Đây cũng là cơ sở quan trọng để dự báo bên nào đang sở hữu lợi thế về mặt tâm lý trước khi trận đấu diễn ra.

Phân tích phong độ của hai đội Lào vs Philippines hiện tại

Lào nỗ lực cải thiện sự ổn định

Lào chưa tạo được chuỗi kết quả tích cực trong thời gian gần đây khi thường gặp khó trước các đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn. Dù vậy, tinh thần thi đấu vẫn là điểm sáng khi tập thể này luôn duy trì sự quyết tâm tới những phút cuối. Nếu cải thiện khả năng phòng ngự, cơ hội tạo bất ngờ sẽ tăng lên đáng kể. Lợi thế sân nhà cũng sẽ là điểm tựa để đội bóng này hướng tới một màn trình diễn tích cực hơn.

Philippines duy trì hình ảnh tích cực

Đội bóng bước vào trận đấu với màn trình diễn khá ổn định qua các lần ra sân gần nhất. Hàng công cho thấy khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả, trong khi hệ thống phòng ngự cũng hạn chế được nhiều tình huống nguy hiểm. Sự cân bằng giữa các tuyến giúp đội bóng này được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn. Nếu duy trì được sự tập trung trong cả trận, tập thể này sẽ có nhiều cơ hội nối dài kết quả thuận lợi.

Xoilac nhận định kết quả Lào vs Philippines ngày 01/08

Nhận định Lào – Philippines vào lúc 17:00 ngày 01/08 khép lại với phần dự báo kết quả dựa trên phong độ, lịch sử đối đầu cùng tương quan lực lượng của hai đội. Từ những dữ kiện đã phân tích, Xoilac sẽ đưa ra kịch bản được đánh giá có khả năng xuất hiện cao nhất.

Xoilac dự đoán kết quả dễ xuất hiện giữa hai đội ngày 01/08

Kèo Châu Á: Philippines được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình ổn định cùng thành tích đối đầu tích cực trong những năm gần đây. Với mức chấp 1.0 trái, lựa chọn cửa trên là phương án đáng cân nhắc.

Kèo Châu Âu: Khác biệt về kinh nghiệm thi đấu quốc tế giúp Philippines chiếm ưu thế trước giờ bóng lăn. Nếu duy trì đúng nhịp chơi, đại diện này đủ khả năng giành trọn 3 điểm.

Kèo Tài Xỉu: Mốc 2.5 bàn phù hợp với tương quan giữa đôi bên. Lào thường gặp khó trước các đối thủ có hàng công chất lượng, trong khi đối thủ của Lào sở hữu khả năng chuyển hóa cơ hội khá hiệu quả. Cửa Tài được đánh giá sáng hơn.

Dự đoán kết quả: Thế trận nhiều khả năng sẽ nghiêng về Philippines ngay từ đầu nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt hơn. Lào có thể tạo ra vài tình huống đáng chú ý, tuy nhiên khác biệt về chất lượng dứt điểm sẽ quyết định kết quả cuối cùng.

Hạng mục Thông số Kèo Châu Á Philippines chấp 1.0 trái Kèo Châu Âu Philippines thắng Kèo Tài Xỉu 2.5 bàn – Chọn Tài Dự đoán tỷ số Lào 1 – 2 Philippines Cầu thủ ghi bàn Bounphachan Bounkong; Bjørn Kristensen, Javier Gayoso

Kết luận

Nhận định Lào – Philippines vào lúc 17:00 ngày 01/08 cho thấy đây là màn so tài kịch tính với thế trận vô cùng khó đoán. Hãy nhanh tay truy cập ngay Xoilac để theo dõi trọn vẹn diễn biến đỉnh cao và hòa nhịp cùng không khí bóng đá cuồng nhiệt ngay hôm nay.