Nhận định Campuchia – Singapore vào lúc 19:00 ngày 24/07 thuộc khuôn khổ vòng bảng Asean Cup 2026 đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Cả hai đội tuyển đều quyết tâm giành trọn 3 điểm để bứt phá bảng đấu. Hãy cùng chuyên gia Xoilac nhận định, phân tích tỷ lệ kèo chuẩn xác ngay!

Đánh giá phong độ của Campuchia – Singapore

Phong độ gần đây của Campuchia và Singapore phản ánh sự chênh lệch rõ nét về bản lĩnh thi đấu đỉnh cao. Trong khi Campuchia còn gặp nhiều nỗi lo ở khâu phòng ngự, Singapore lại duy trì lối chơi thực dụng và bản lĩnh vượt khó cực kỳ ấn tượng.

Tổng quan phong độ Campuchia – Singapore

Phong độ Campuchia

Campuchia bước vào Asean Cup 2026 với phong độ trồi sụt, nhiều nỗi lo ở hàng phòng ngự. Trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, đại diện xứ chùa tháp chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 và để thua tới 3 trận, thủng lưới tổng cộng 10 bàn.

Lợi thế sân nhà Morodok Techo là điểm tựa lớn nhất giúp Campuchia hy vọng tạo nên bất ngờ trước đối thủ. Tuy nhiên, việc thường xuyên mất tập trung ở những phút cuối trận đang là điểm yếu cố hữu khiến các cầu thủ dễ bị đối phương khai thác.

Phong độ Singapore

Singapore thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm Asean Cup 2026 với phong độ thi đấu tương đối ổn định. Trong 5 trận gần đây, “Đội bóng đảo quốc Sư tử” đã giành 3 chiến thắng, hòa 1 và chỉ nhận 1 thất bại, ghi được 9 bàn thắng vào lưới đối phương.

Lối chơi phòng ngự phản công sắc bén cùng sự cơ động của các ngôi sao trên hàng công đang mang lại sự tự tin lớn cho Singapore. Phải làm khách tại Phnom Penh nhưng thành tích đối đầu vượt trội sẽ giúp họ hoàn toàn hướng tới 3 điểm.

Nhận định đội hình Campuchia vs Singapore ngày 24/07

Sự chuẩn bị về mặt nhân sự sẽ quyết định trực tiếp đến cục diện trận đấu. Cả hai chiến lược gia đều tung ra sân những quân bài tối ưu nhất nhằm hiện thực hóa mục tiêu giành chiến thắng trong lượt trận mở màn Asean Cup 2026 quan trọng này.

Dự kiến đội hình Campuchia – Singapore ngày 24/07

Đội hình Campuchia (4-3-3)

HLV Koji Gyotoku dự kiến áp dụng sơ đồ 4-3-3 thiên về sự chắc chắn để đối phó với sức ép từ đối thủ. Với lực lượng được tối ưu hóa cùng những nhân tố giàu kinh nghiệm, đội chủ nhà đặt quyết tâm rất cao trong việc kiểm soát khu vực trung tuyến.

Thủ môn: Hul Kimhuy

Hậu vệ: Soeuy Visal, Yeu Muslim, Ouk Sovann, Taing Bunchhai

Tiền vệ: Orn Chanpolin, Yudai Ogawa, Mizuno Hikaru

Tiền đạo: Sieng Chanthea, Sa Ty, Nick Taylor

Đội hình Singapore (4-2-3-1)

Dưới sự chỉ đạo của HLV Tsutomu Ogura, các cầu thủ Singapore sẽ ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 giàu sức trẻ lẫn kinh nghiệm. Ban huấn luyện đội khách ưu tiên khả năng chuyển trạng thái nhanh để tận dụng khoảng trống hàng thủ đối phương.

Thủ môn: Izwan Mahbud

Hậu vệ: Irfan Fandi, Ryhan Stewart, Joshua Bernard, Lionel Tan

Tiền vệ: Hariss Harun, Shah Shahiran, Song Ui-young

Tiền đạo: Shawal Anuar, Ilhan Fandi, Farhan Zulkifli

Soi kèo Campuchia – Singapore vào lúc 19:00 ngày 24/07

Trận so tài giữa hai đội hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn, kịch tính. Việc phân tích kỹ lưỡng các thông số phong độ, lịch sử đối đầu cùng biến động tỷ lệ nhà cái sẽ giúp người chơi đưa ra lựa chọn chính xác nhất.

Soi kèo trận Campuchia – Singapore chi tiết

Kèo châu Á

Tỷ lệ chấp 0.5 trái phản ánh đúng sự chênh lệch về đẳng cấp cũng như bản lĩnh thi đấu giữa hai đội. Mặc dù Campuchia có lợi thế sân nhà, nhưng thành tích đối đầu lép vốn cùng hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm khiến họ gặp rủi ro lớn. Lựa chọn Singapore là phương án đầu tư an toàn khi đội khách sở hữu phong độ ổn định hơn.

Kèo châu Âu

Tỷ lệ kèo châu Âu hiện nghiêng về khả năng giành chiến thắng của đội khách với điểm ăn tương đối hấp dẫn. Sự vượt trội về thành tích đối đầu cùng bản lĩnh thi đấu ở các giải đấu lớn giúp Singapore nắm thế chủ động. Dù đoàn quân của Koji Gyotoku thi đấu quyết tâm trên sân nhà, nhưng việc thiếu tập trung ở hàng thủ khiến họ khó tránh khỏi một thất bại trước đối thủ duyên nợ.

Kèo tài xỉu

Mức tài xỉu 2.5/3 bàn là tỷ lệ tương đối hợp lý cho một trận đấu cởi mở tại vòng bảng. Cả hai đội tuyển đều sở hữu lối chơi thiên về tấn công nhưng lại có những lỗ hổng nhất định nơi hàng phòng ngự. Thống kê chỉ ra các cuộc chạm trán gần nhất giữa hai bên thường xuất hiện nhiều bàn thắng, do đó cửa Tài hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.

Kèo phạt góc

Tỷ lệ phạt góc 9.5 quả rất dễ bị xô đổ dựa trên phong độ thực tế của hai đội. HLV Tsutomu Ogura thường xuyên sử dụng các đường lên bóng từ hai biên để tạt cánh đánh đầu, tạo ra số lượng phạt góc lớn mỗi trận. Trong khi đó, Campuchia khi thi đấu trên sân nhà cũng liên tục hãm thành bằng những đợt phản công nhanh, giúp trận đấu dễ nổ Tài góc.

Loại kèo Tỷ lệ kèo Lựa chọn tối ưu Kèo châu Á Singapore chấp 0.5 (0.5:0) Singapore Kèo châu Âu Singapore thắng (Đặt 1 ăn 1.95) Singapore Kèo tài xỉu 2.5/3 bàn Tài Kèo phạt góc 9.5 quả Tài góc Dự đoán tỷ số – Campuchia 1 – 2 Singapore

Kết luận

Nhận định Campuchia – Singapore vào lúc 19:00 ngày 24/07 đã cung cấp cái nhìn về phong độ, đội hình cùng tỷ lệ kèo chuẩn xác nhất. Màn chạm tráng tại bảng A Asean Cup 2026 chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc bùng nổ. Đừng quên tham khảo thêm các bài viết soi kèo chất lượng khác tại Xoilac để đưa ra lựa chọn vào tiền hợp lý nhé!