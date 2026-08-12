Nhận định Singapore – Thailand vào lúc 20:00 ngày 15/08 mang đến góc nhìn tổng quan về phong độ, lực lượng lẫn chiến thuật của hai đội trước giờ bóng lăn. Trận đấu hứa hẹn tạo nên nhiều diễn biến đáng chú ý khi đôi bên đều hướng đến kết quả thuận lợi. Đừng bỏ lỡ những phân tích mới nhất, truy cập Xoilac ngay để cập nhật thông tin.

Tình hình phong độ hai đội Singapore – Thailand

Phong độ trước trận Singapore – Thái Lan cho thấy sự chênh lệch đáng kể về chất lượng đội hình, khả năng duy trì kết quả. Đoàn quân Gavin Lee cần cải thiện hiệu suất ghi bàn, trong khi Voi chiến sở hữu kinh nghiệm cùng thành tích ổn định hơn.

Tổng quan phong độ Singapore – Thailand

Phong độ Singapore

Đội bóng đảo quốc đang có màn trình diễn chưa thật sự ổn định khi khả năng phòng ngự vẫn còn nhiều khoảng trống. Trong 5 trận gần nhất, thầy trò Lee Carsley giành 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại, ghi 6 bàn nhưng nhận 10 bàn thua. Hiệu suất trung bình đạt 1,2 bàn/trận, trong khi hàng thủ thủng lưới 2 lần/trận, cho thấy điểm yếu cần khắc phục.

Phong độ Thailand

Bên kia chuyến tuyến, voi chiến bước vào cuộc đối đầu với phong độ tích cực hơn khi duy trì khả năng kiểm soát trận đấu cùng việc tạo cơ hội tốt. 5 trận gần nhất, thầy trò Masatada Ishii có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, ghi 9 bàn & nhận 5 bàn thua. Hiệu suất đạt 1,8 bàn/trận, trong khi hàng thủ chỉ thủng lưới 1 bàn/trận, tạo lợi thế đáng kể trước các đối thủ trong khu vực.

Lịch sử đối đầu gần nhất giữa Singapore – Thái Lan

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng rõ về Voi chiến, khi họ toàn thắng 5 lần chạm trán gần nhất trước đội bóng đảo quốc. Đáng chú ý, cả 5 trận đều có từ 3 bàn trở lên, cho thấy cặp đấu thường xuất hiện nhiều pha lập công.

Thời gian Giải đấu Kết quả 13/11/2025 Giao hữu quốc tế Thailand 3 – 2 Singapore 17/12/2024 ASEAN Championship Singapore 2 – 4 Thailand 11/06/2024 Vòng loại World Cup 2026 Thailand 3 – 1 Singapore 21/11/2023 Vòng loại World Cup 2026 Singapore 1 – 3 Thailand 18/12/2021 ASEAN Championship Thailand 2 – 0 Singapore

Dự đoán đội hình Singapore – Thái Lan lúc 20:00 ngày 15/08

Lượt đi bán kết ASEAN Hyundai Cup 2026 diễn ra tại Jalan Besar Stadium, với đoàn quân Gavin Lee được kỳ vọng tận dụng sân nhà còn Thái Lan hướng đến khả năng kiểm soát thế trận. Đội hình dưới đây dựa trên lực lượng, chiến thuật và các dự đoán trước trận từ đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm của Xoilac.

Xoilac dự đoán đội hình Singapore – Thailand ngày 15/08

Đội hình Singapore

Thầy trò Gavin Lee nhiều khả năng vận hành sơ đồ 4-2-3-1, ưu tiên sự chắc chắn ở tuyến giữa và tận dụng tốc độ của các cầu thủ chạy biên. Hai tiền vệ trung tâm đóng vai trò che chắn hàng thủ, trong khi tuyến trên hỗ trợ Ilhan Fandi gây sức ép và tìm kiếm khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Thủ môn: Izwan Mahbud

Hậu vệ: Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah

Tiền vệ: Shah Shahiran & Kyoga Nakamura

Tiền vệ công: Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart

Tiền đạo: Ilhan Fandi

Đội hình Thailand

HLV Anthony Hudson được dự đoán tiếp tục sử dụng 4-3-3, chú trọng khả năng chuyển trạng thái nhanh và khai thác hai hành lang biên. Bộ ba tiền vệ giúp Voi chiến duy trì cự ly hợp lý, trong khi Yotsakorn Burapha cùng Teerasak Poeiphimai tạo sức ép trực diện lên hàng thủ đối phương.

Thủ môn: Kampol Pathomakkakul

Hậu vệ: Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Wanchai Jarunongkran

Tiền vệ: Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Picha Autra

Tiền đạo: Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Waris Choolvong

Soi kèo Singapore – Thailand vào lúc 20:00 ngày 15/08

Cuộc đối đầu tại bán kết ASEAN Cup 2026 cho thấy Voi chiến được đánh giá cao hơn nhờ chuỗi 4 trận toàn thắng, hàng thủ chưa thủng lưới. Trong khi đó, Sư tử có lợi thế sân nhà cùng khả năng phản công đáng gờm.

Nhận định kèo Singapore – Thailand mới nhất

Kèo châu Á

Thailand chấp 0.5 bàn là lựa chọn đáng cân nhắc khi đại diện xứ Chùa Vàng sở hữu thành tích toàn thắng tại vòng bảng, ghi 10 bàn và giữ sạch lưới cả 4 trận. Sư tử chỉ thắng 1/10 trận chính thức gần nhất, vì vậy Thailand có cơ sở giành chiến thắng.

Kèo tài xỉu

Mốc 2.5 bàn khá phù hợp khi 5 lần đối đầu gần nhất đều xuất hiện tối thiểu 3 pha lập công. Nhưng Thailand đang phòng ngự rất chắc, còn huấn luyện viên Gavin Lee nhiều khả năng ưu tiên sự an toàn. Vì vậy, Xỉu 2.5 vẫn đáng cân nhắc cho trận bán kết này.

Kèo phạt góc

Mốc 10 quả phạt góc có thể được chú ý khi Thailand dự kiến chủ động kiểm soát thế trận, dâng cao đội hình cũng như gây sức ép liên tục. Singapore nhiều khả năng phòng ngự thấp, tạo điều kiện để đối thủ triển khai bóng ở hai biên.

Loại kèo Tỷ lệ tham khảo Dự đoán Kèo châu Á Thái Lan -0,5 Thái Lan thắng kèo Kèo tài xỉu 2,5 bàn Xỉu 2,5 Kèo phạt góc Tài 10 góc Trên 10 góc Tỷ số chung cuộc – Singapore 1 – 2 Thái Lan

Kết luận

Nhận định Singapore – Thailand vào lúc 20:00 ngày 15/08 cho thấy Thailand có cơ hội giành thắng lợi rất lớn. Dù đội bóng đảo quốc nỗ lực nhưng khó cản bước sức mạnh đối thủ. Hy vọng thông tin trên giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt. Đừng quên truy cập Xoilac ngay hôm nay để đón xem trận đấu và nhận thêm kèo hay nhé!